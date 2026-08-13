Predĺženie prívodného potrubia pre CO2, 5 m

Predlžovacia hadica s dĺžkou 5 m na pripojenie fliaš CO2 alebo zväzkov fliaš k čističom suchým ľadom s integrovanou výrobou suchého ľadu (tekutina-pelety/L2P).

Predlžovacia hadica pre čističe suchým ľadom s technológiou liquid-to-pellet na výrobu suchého ľadu z tekutého CO2 na okamžité použitie. Kärcher odporúča 5-metrové predĺženie najmä na rozšírenie rozsahu použitia stroja L2P pri použití zväzkov fliaš CO2. Hadica je vhodná aj na pripojenie jednotlivých CO2 fliaš.

Špecifikácie

Technické údaje

Hmotnosť (kg) 2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3
Rozmery (d x š x v) (mm) 5000 x 42 x 42