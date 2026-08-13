Predĺženie prívodného potrubia pre CO2, 5 m
Predlžovacia hadica s dĺžkou 5 m na pripojenie fliaš CO2 alebo zväzkov fliaš k čističom suchým ľadom s integrovanou výrobou suchého ľadu (tekutina-pelety/L2P).
Predlžovacia hadica pre čističe suchým ľadom s technológiou liquid-to-pellet na výrobu suchého ľadu z tekutého CO2 na okamžité použitie. Kärcher odporúča 5-metrové predĺženie najmä na rozšírenie rozsahu použitia stroja L2P pri použití zväzkov fliaš CO2. Hadica je vhodná aj na pripojenie jednotlivých CO2 fliaš.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (kg)
|2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|5000 x 42 x 42