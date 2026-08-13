Predĺženie striekacej hadice, 5 m
Predlžovacia hadica pre tryskače suchého ľadu L2P od Kärcher. Toto jednoduché predĺženie striekacej hadice predstavuje jednoduchý a nenáročný spôsob, ako predĺžiť pracovný dosah.
Pre bezproblémové predĺženie striekacej hadice na tryskače suchého ľadu L2P od Kärcher. Predlžovacia hadica rozširuje pracovnú plochu pre väčšiu flexibilitu pri čistení pomocou tryskača ľadu. V prípade potreby je možné spojiť aj niekoľko predlžovacích hadíc.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,2