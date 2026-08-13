Predĺženie uhlovej trysky, 100 mm

Predĺženie pre L2P uhlovú trysku. Nadstavec má dĺžku 100 mm. Niekoľko nadstavcov je možné zoskrutkovať dokopy.

Predĺženie pre L2P uhlové trysky. Nadstavec je celý vyrobený z plastu, aby nedošlo k poškodeniu čisteného predmetu. Závity sú však vystužené kovom, aby bola zaistená dlhá životnosť. Nadstavec je dlhý 100 milimetrov. Niekoľko nadstavcov je možné zoskrutkovať dokopy.

Vlastnosti a výhody
Systém rýchlej výmeny
  • Extrémne ľahké ovládanie a variabilné nastavenie.
Tryska vyrobená z plastu
  • Ak sa tryska náhodne dotkne povrchu, zabráni sa poškodeniu jemných povrchov.
Špecifikácie

Technické údaje

Rozmery (d x š x v) (mm) 118 x 20 x 20
Oblasti využitia
  • Na čistenie výrobných zariadení, ako sú vstrekovacie nástroje, dopravníkové systémy a manipulačné systémy atď.
  • Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
  • Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch