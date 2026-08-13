Predĺženie uhlovej trysky, 100 mm
Predĺženie pre L2P uhlovú trysku. Nadstavec má dĺžku 100 mm. Niekoľko nadstavcov je možné zoskrutkovať dokopy.
Predĺženie pre L2P uhlové trysky. Nadstavec je celý vyrobený z plastu, aby nedošlo k poškodeniu čisteného predmetu. Závity sú však vystužené kovom, aby bola zaistená dlhá životnosť. Nadstavec je dlhý 100 milimetrov. Niekoľko nadstavcov je možné zoskrutkovať dokopy.
Vlastnosti a výhody
Systém rýchlej výmeny
- Extrémne ľahké ovládanie a variabilné nastavenie.
Tryska vyrobená z plastu
- Ak sa tryska náhodne dotkne povrchu, zabráni sa poškodeniu jemných povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|118 x 20 x 20
Oblasti využitia
- Na čistenie výrobných zariadení, ako sú vstrekovacie nástroje, dopravníkové systémy a manipulačné systémy atď.
- Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
- Na čistenie strojov, komponentov motora, foriem a tesniacich plôch