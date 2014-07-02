Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K3 - K7
Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.
Predlžovacia vysokotlaková gumená hadica pre pištoľ s prípojkou Quick Connect. 10 m dlhá gumená predlžovacia hadica zabezpečuje vyššiu flexibilitu a výrazne rozširuje akčný rádius vysokotlakového čističa. Zapája sa jednoducho medzi pištoľ s rýchlospojkou Quick Connect a starú vysokotlakovú hadicu. Kvalitná gumená hadica s oceľovým výpletom sa vyznačuje mohutnosťou a zaručuje dlhú životnosť. Predlžovacia hadica vydrží tlak až 160 barov a je dimenzovaná pre teploty do 80 ℃. Predlžovacia hadica sa dá samozrejme používať aj s čistiacimi prostriedkami. Hodí sa pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť od roku výroby 2008 tried K3 - K7, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ pomocou rýchlospojky (prípojka Quick Connect).
Vlastnosti a výhody
10m predlžovacia hadica
- Predĺženie akčného rádiusu, vyššia flexibilita
Gumená hadica s oceľovým výpletom.
- Dlhá životnosť a vysoká kvalita
Prípojka Quick Connect
- Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 60
|Max. tlak (bar)
|180
|Dĺžka (m)
|10
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|2,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|240 x 240 x 115
Kompatibilné stroje
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Control T150 & Pipe
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Home + súprava na čistenie potrubí
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Full Control Flex Car
- K 4 Full Control Home + rotačná kefa GRÁTIS
- K 4 Full Control PS 40 + WB 60
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Home + rotačná kefa
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Flex Car
- K 5 Full Control Home + súprava na čistenie potrubí
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus Flex Black
- K 5 Premium Home
- K 5.600 T 250
- K 7 Compact
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Flex Car
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Car & Home
- K 7 Premium Home
- K4 FC Home+ súprava na čistenie potrubia
- K5 Full Control Home + penovacia tryska + rotačná kefa + autošampón
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 3 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium
- Vysokotlakový čistič K 3 Premium Full Control Home T150
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact
- Vysokotlakový čistič K 4 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control *EU
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Car & Home Splash
- Vysokotlakový čistič K 4 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium FC Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 4 Premium Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact
- Vysokotlakový čistič K 5 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Car & Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home
- Vysokotlakový čistič K 5 Full Control Home&Splash Guard
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Flex Home Wood
- Vysokotlakový čistič K 5 Premium Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 5 UM Car
- Vysokotlakový čistič K 7
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact
- Vysokotlakový čistič K 7 Compact Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus
- Vysokotlakový čistič K 7 Full Control Plus Home
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Flex
- Vysokotlakový čistič K 7 Premium Full Control Plus Home