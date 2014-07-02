Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice, 10 m, K3 - K7

Predĺženie vysokotlakovej gumenej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m kvalitná hadica s oceľovým výpletom pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.

Predlžovacia vysokotlaková gumená hadica pre pištoľ s prípojkou Quick Connect. 10 m dlhá gumená predlžovacia hadica zabezpečuje vyššiu flexibilitu a výrazne rozširuje akčný rádius vysokotlakového čističa. Zapája sa jednoducho medzi pištoľ s rýchlospojkou Quick Connect a starú vysokotlakovú hadicu. Kvalitná gumená hadica s oceľovým výpletom sa vyznačuje mohutnosťou a zaručuje dlhú životnosť. Predlžovacia hadica vydrží tlak až 160 barov a je dimenzovaná pre teploty do 80 ℃. Predlžovacia hadica sa dá samozrejme používať aj s čistiacimi prostriedkami. Hodí sa pre vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť od roku výroby 2008 tried K3 - K7, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ pomocou rýchlospojky (prípojka Quick Connect).

Vlastnosti a výhody
10m predlžovacia hadica
  • Predĺženie akčného rádiusu, vyššia flexibilita
Gumená hadica s oceľovým výpletom.
  • Dlhá životnosť a vysoká kvalita
Prípojka Quick Connect
  • Systém rýchlospojky pre jednoduché pripojenie pištole a vysokotlakovej hadice.
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (bar) 180
Dĺžka (m) 10
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 240 x 240 x 115
Kompatibilné stroje