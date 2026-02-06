Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10m, K2 - K7

Predĺženie vysokotlakovej hadice pre väčšiu flexibilitu. 10 m robustná hadica s priemerom DN-8. Vystužená textilným opletením, ochranou proti zalomeniu hadice a mosadzným pripojením. Pre zariadenia vyrobnené pred rokom 2010.

10 metrov dlhá vysokotlaková hadica zaisťuje väčšiu flexibilitu a rozširuje pracovný dosah vysokotlakového čističa. Jednoducho pripojte zariadenie k vysokotlakovej hadici a bude fungovať lepšie. Robustná hadica s priemerom DN-8 je vystužená textilným opletením, má ochranu proti zalomeniu a stabilné mosadzné pripojenie pre dlhú životnosť. Predĺženie hadice odolá tlaku až 180 bar a je určené pre teploty do 60 ° C. Predlžovacia hadica sa môže samozrejme použiť aj v spojení s čistiacimi prostriedkami. Vhodná je pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher triedy K 2 až K 7 pred rokom výroby 2010.

Vlastnosti a výhody
10 m predlžovacia hadica
  • Predĺženie akčného rádiusu, vyššia flexibilita
Kvalitná hadica s priemerom 8 zosilnená textilným výpletom
  • Dlhá životnosť
Ochrana proti prelomeniu
  • Ochrana hadice pred zalomením
Mosadzná prípojka
  • Dlhá životnosť a vysoká kvalita
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (bar) 180
Dĺžka (m) 10
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 240 x 240 x 85