Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10m, K2 - K7
Predĺženie vysokotlakovej hadice pre väčšiu flexibilitu. 10 m robustná hadica s priemerom DN-8. Vystužená textilným opletením, ochranou proti zalomeniu hadice a mosadzným pripojením. Pre zariadenia vyrobnené pred rokom 2010.
10 metrov dlhá vysokotlaková hadica zaisťuje väčšiu flexibilitu a rozširuje pracovný dosah vysokotlakového čističa. Jednoducho pripojte zariadenie k vysokotlakovej hadici a bude fungovať lepšie. Robustná hadica s priemerom DN-8 je vystužená textilným opletením, má ochranu proti zalomeniu a stabilné mosadzné pripojenie pre dlhú životnosť. Predĺženie hadice odolá tlaku až 180 bar a je určené pre teploty do 60 ° C. Predlžovacia hadica sa môže samozrejme použiť aj v spojení s čistiacimi prostriedkami. Vhodná je pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher triedy K 2 až K 7 pred rokom výroby 2010.
Vlastnosti a výhody
10 m predlžovacia hadica
- Predĺženie akčného rádiusu, vyššia flexibilita
Kvalitná hadica s priemerom 8 zosilnená textilným výpletom
- Dlhá životnosť
Ochrana proti prelomeniu
- Ochrana hadice pred zalomením
Mosadzná prípojka
- Dlhá životnosť a vysoká kvalita
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 60
|Max. tlak (bar)
|180
|Dĺžka (m)
|10
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|240 x 240 x 85