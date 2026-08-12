Predlžovací kábel RCX
Pokiaľ ide o nabíjaciu stanicu alebo RTK anténu RCX, predlžovací kábel umožňuje predĺženie pripojenia k napájaciemu zdroju o desať metrov.
Predlžovací kábel vám poskytuje väčšiu flexibilitu pri nastavovaní nabíjacej stanice alebo RTK antény. Ak v bezprostrednej blízkosti požadovaného miesta inštalácie nie je elektrická zásuvka, kábel pomáha preklenúť vzdialenosť.
Vlastnosti a výhody
O desať metrov väčší pracovný rádius na položenie napájacieho kábla
Môže byť použitý pre nabíjaciu stanicu alebo RTK anténu
Odolnosť voči poveternostným vplyvom a trieda ochrany sú zachované
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5