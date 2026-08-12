Predlžovací kábel RCX

Pokiaľ ide o nabíjaciu stanicu alebo RTK anténu RCX, predlžovací kábel umožňuje predĺženie pripojenia k napájaciemu zdroju o desať metrov.

Predlžovací kábel vám poskytuje väčšiu flexibilitu pri nastavovaní nabíjacej stanice alebo RTK antény. Ak v bezprostrednej blízkosti požadovaného miesta inštalácie nie je elektrická zásuvka, kábel pomáha preklenúť vzdialenosť.

Vlastnosti a výhody
O desať metrov väčší pracovný rádius na položenie napájacieho kábla
Môže byť použitý pre nabíjaciu stanicu alebo RTK anténu
Odolnosť voči poveternostným vplyvom a trieda ochrany sú zachované
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka kábla (m) 10
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5