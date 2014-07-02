Predlžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me

5 m predlžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vrát. spojovacieho adaptéra.

Špecifikácie

Technické údaje

Farba strieborná
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Kompatibilné stroje