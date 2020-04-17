Predlžovacia sacia trubica pre WD

Praktická predlžovacia sacia trubica pre väčšiu oblasť pôsobnosti. Predĺženie sacej trubice je mimoriadne vhodné pre ťažko dostupné miesta, ako napr. vysoké stropy. Sacia trubica je dlhá 0,5 m a má priemer 35 mm. Vhodná pre vysávače WD.

Vlastnosti a výhody
Pre ťažko dostupné miesta ako napr. vysoké stropy, hlboké šachty atď.
Vhodná pre všetky viacúčelové vysávače Home & Garden
Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 480 x 40 x 40
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Vysoké stropy
  • Svetelné studne