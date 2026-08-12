Prepínateľná hubica, DN 32, 280 mm
Plastová prepínateľná podlahová hubica so šírkou 280 mm a primerom DN 32 na čistenie textílií a tvrdých povrchov. Obsahuje praktický parkovací hák.
Plast, DN 32, prepínateľná. Štandard pri T 15/1, T 15/1 HEPA, T 17/1, T 12/1, T 12/1 Hf; BV 5/1.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 32
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Šírka (mm)
|280
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|280 x 260 x 75
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