Prepínateľná hubica, DN 32, 280 mm

Plastová prepínateľná podlahová hubica so šírkou 280 mm a primerom DN 32 na čistenie textílií a tvrdých povrchov. Obsahuje praktický parkovací hák.

Plast, DN 32, prepínateľná. Štandard pri T 15/1, T 15/1 HEPA, T 17/1, T 12/1, T 12/1 Hf; BV 5/1.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 32
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Šírka (mm) 280
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 280 x 260 x 75

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