Prídavná súprava "Riadiaci transformátor" pre HKF 30/14-E
Elektrická skrinka s riadiacim transformátorom (menovitý výkon 100 VA) a 10 m káblom (so zástrčkou) pre hlavicu na čistenie HKF 30/14-E.
Elektrická skrinka s riadiacim transformátorom (menovitý výkon 100 voltampérov) a 10 metrovým káblom (so zástrčkou) pre hlavicu na čistenie HKF 30/14-E. Vstupné napätie elektrickej skrine: 230 V, 400 V, 420 V a 460 V, 50/60 hertzov. Výstupné napätie elektrickej skrine: 24 V/AC.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|230 - 460
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,6