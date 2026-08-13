Prídavná súprava "Scrambler L2P"
Scrambler rozdrví pelety suchého ľadu na menšie častice. To umožňuje jemné čistenie citlivých povrchov.
Scrambler rozdrví pelety suchého ľadu na menšie častice. To umožňuje jemné čistenie jemných povrchov. Scrambler je namontovaný priamo medzi strojom a striekacou hadicou. Neprekáža tak pri manipulácii s prúdovou pištoľou. Stupeň drvenia je možné individuálne nastaviť vďaka vymeniteľným rezným platniam.
Špecifikácie
Technické údaje
|Hmotnosť (g)
|450
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|135 x 45 x 45