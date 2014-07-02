Primiešavanie / injektory

Kärcher Injektor čistiaceho prostriedku

Injektor čistiaceho prostriedku

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Kärcher Špecifická súprava trysiek k obj. č. 4.637-033.0﻿

Špecifická súprava trysiek k obj. č. 4.637-033.0﻿

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Kärcher Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0﻿

Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0﻿

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