Pripájací adaptér pre čerpadlá (axiálny/radiálny), G1
Pripájací adaptér PerfectConnect spojí čerpadlá Kärcher s vnútorným závitom G1 s vodovodnými prípojkami a príslušenstvom iných výrobcov, ako aj starším príslušenstvom od Kärcheru.
Pomocou pripojovacieho adaptéra je možné čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne pripojiť k vodovodnej prípojke s vnútorným závitom – či už na sacej alebo tlakovej strane. Ideálne pre spojovacie závity G1 (33,3 mm) až G1 (33,3 mm). Na jednej strane adaptéra je štandardný závit G1 s princípom axiálneho tesnenia (sériové číslo [2] na produkte); na druhej strane je štandardný závit G1 s radiálnym princípom tesnenia (sériové číslo [1] na výrobku). Radiálny princíp tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP zaisťuje mimoriadne jednoduchú montáž a vysoko spoľahlivé tesnenie, ktoré zaručuje bezproblémovú prevádzku čerpadla. Týmto spôsobom je možné k čerpadlám Kärcher pripojiť príslušenstvo iných výrobcov, ako aj staršie príslušenstvo Kärcher (sériové číslo [2]) na princípe radiálneho tesnenia (sériové číslo [1]). Okrem toho je možné ku všetkým bežným axiálnym tesniacim čerpadlám pripojiť radiálne tesniace príslušenstvo z radu PerfectConnect od spoločnosti Kärcher (sériové číslo [1]).
Vlastnosti a výhody
Pripájací adaptér
- Rýchly prechod z vodovodných prípojok s vnútorným závitom na čerpadlo s vnútorným závitom.
Optimalizovaný pripájací závit
- Bezpečné utesnenie adaptéra bez tesniacej pásky atď.
Montáž bez náradia
- Na pripojenie nie je potrebné náradie
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G1
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|36 x 72 x 36
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní
- Dodávka úžitkovej vody na domáce toalety a práčky