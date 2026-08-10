Pripájací adaptér pre nasávacie potrubia 1 1/4“ (32 mm)
Pripájací adaptér umožňuje vákuotesné pripojenie 1 1/4“ (32 mm) potrubia na saciu stranu čerpadla. Vrátane princípu tesnenia PerfectConnect pre spoľahlivé utesnenie.
Nasávacie potrubia s priemerom PE rúr 1 1/4“ je možné pomocou tohto pripájacieho adaptéra pripojiť vákuotesne na saciu stranu čerpadla. Takto je napríklad možné využiť vodu z alternatívnych zdrojov, ako sú cisterny alebo studne, na použitie v práčkach, na splachovanie WC alebo na zavlažovanie záhrady. Vďaka vnútornému závitu G1 je možné použiť bežne predajné sacie hadice s pripájacím závitom G1. Jednoducho montovateľný princíp radiálneho tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP tesní obzvlášť spoľahlivo – pre bezporuchovú prevádzku čerpadla.
Vlastnosti a výhody
Pripájací adaptér priamo pre nasávacie potrubia (1 1/4")
- Pripojenie čerpadla na (1 1/4“) potrubia bez náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|63 x 80 x 63
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.