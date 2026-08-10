Pripájací adaptér pre nasávacie potrubia 1 1/4“ (32 mm)

Pripájací adaptér umožňuje vákuotesné pripojenie 1 1/4“ (32 mm) potrubia na saciu stranu čerpadla. Vrátane princípu tesnenia PerfectConnect pre spoľahlivé utesnenie.

Nasávacie potrubia s priemerom PE rúr 1 1/4“ je možné pomocou tohto pripájacieho adaptéra pripojiť vákuotesne na saciu stranu čerpadla. Takto je napríklad možné využiť vodu z alternatívnych zdrojov, ako sú cisterny alebo studne, na použitie v práčkach, na splachovanie WC alebo na zavlažovanie záhrady. Vďaka vnútornému závitu G1 je možné použiť bežne predajné sacie hadice s pripájacím závitom G1. Jednoducho montovateľný princíp radiálneho tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP tesní obzvlášť spoľahlivo – pre bezporuchovú prevádzku čerpadla.

Vlastnosti a výhody
Pripájací adaptér priamo pre nasávacie potrubia (1 1/4")
  • Pripojenie čerpadla na (1 1/4“) potrubia bez náradia.
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť závitu G1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 63 x 80 x 63

Výbava

  • Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Oblasti využitia
  • Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.