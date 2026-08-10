Pripájací adaptér pre nasávacie potrubia 1" (25 mm)
Pripájací adaptér na vákuotesné pripojenie čerpadla na sacej strane na nasávacie potrubie bez závitu (kompatibilný s priemerom PE rúr 1" - 25 mm). Vrátane princípu tesnenia PerfectConnect.
Pomocou tohto pripájacieho adaptéra je možné čerpadlá na sacej strane vákuotesne pripojiť na 1“ PE potrubia bez závitu – ideálny spôsob využitia vody v práčke, splachovaní WC alebo na zavlažovanie záhrady z alternatívnych zdrojov, ako sú cisterny alebo studne. Cez vonkajší závit G1 je možné spojiť bežne predajné sacie súpravy so závitom G1. Princíp radiálneho tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP umožňuje jednoduchú montáž, spoľahlivo utesňuje a zaručuje tak bezporuchovú prevádzku čerpadla.
Vlastnosti a výhody
Pripájací adaptér pre nasávacie potrubia 1" bez závitu
- Pripojenie čerpadla na 1“ potrubia bez náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť závitu
|G1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|54 x 72 x 54
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.