Pripájacia súprava pre potrubia G 3/4

Spojovacia hadica medzi domácimi vodnými automatmi, príp. domácimi vodárňami a pevnými potrubnými systémami: pripájacia súprava pre potrubia (G3/4) vrátane princípu tesnenia PerfectConnect.

1,5 m dlhá, zvukovo izolovaná hadica PrimoFlex® Premium s priemerom 1/2" slúži ako spojovacia hadica medzi domácimi vodnými automatmi príp. domácimi vodárňami a pevnými potrubnými systémami G3/4. Hadica znižuje prenos vibrácií. To zas vedie k podstatnému zníženiu hlučnosti. V súprave sa nachádza jedna 3/4“ prípojka pre domáce vodné potrubia a jedna G1 prípojka pre montáž na čerpadlo. Princíp radiálneho tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP umožňuje jednoduchú montáž, spoľahlivo utesňuje a zaručuje tak bezporuchovú prevádzku čerpadla.

Vlastnosti a výhody
Flexibilná hadica
  • Dochádza tak k menším vibráciám a výrazne sa znižuje prenos hluku na pevný potrubný systém.
Spojovacia hadica pre pevné potrubné systémy
  • Na vytvorenie spojenia s čerpadlom na zásobovanie domácnosti vodou. Potrubné systémy väčšinou nesiahajú až po miesto inštalácie čerpadla. Odporúčame čerpadlo spojiť s potrubím pomocou flexibilnej hadice.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 219 x 59 x 246

Výbava

  • Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní