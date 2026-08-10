Pripájacia súprava pre potrubia G 3/4
Spojovacia hadica medzi domácimi vodnými automatmi, príp. domácimi vodárňami a pevnými potrubnými systémami: pripájacia súprava pre potrubia (G3/4) vrátane princípu tesnenia PerfectConnect.
1,5 m dlhá, zvukovo izolovaná hadica PrimoFlex® Premium s priemerom 1/2" slúži ako spojovacia hadica medzi domácimi vodnými automatmi príp. domácimi vodárňami a pevnými potrubnými systémami G3/4. Hadica znižuje prenos vibrácií. To zas vedie k podstatnému zníženiu hlučnosti. V súprave sa nachádza jedna 3/4“ prípojka pre domáce vodné potrubia a jedna G1 prípojka pre montáž na čerpadlo. Princíp radiálneho tesnenia PerfectConnect príslušenstva BP umožňuje jednoduchú montáž, spoľahlivo utesňuje a zaručuje tak bezporuchovú prevádzku čerpadla.
Vlastnosti a výhody
Flexibilná hadica
- Dochádza tak k menším vibráciám a výrazne sa znižuje prenos hluku na pevný potrubný systém.
Spojovacia hadica pre pevné potrubné systémy
- Na vytvorenie spojenia s čerpadlom na zásobovanie domácnosti vodou. Potrubné systémy väčšinou nesiahajú až po miesto inštalácie čerpadla. Odporúčame čerpadlo spojiť s potrubím pomocou flexibilnej hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|219 x 59 x 246
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody, cisterien alebo studní