Prístroje na základné čistenie kobercov / parné čističe

Kärcher Tepovače-extraktory

Tepovače-extraktory

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Kärcher Parné čističe a vysávače

Parné čističe a vysávače

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Kärcher Automat na čistenie kobercov

Automat na čistenie kobercov

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