RCX upínacia konzola
Flexibilná montáž RTK antény na vodorovné alebo zvislé prvky pomocou upínacieho mechanizmu.
Upínací mechanizmus poskytuje väčšiu flexibilitu pri nastavovaní RTK antény. Všetko, čo musíte urobiť, je vložiť hlavu antény do držiaka a potom ju pomocou upínacieho zariadenia priskrutkovať k vodorovným prvkom. Držiak je možné prepnúť z horizontálneho na vertikálny v jednom jednoduchom kroku. Tu je potrebné zachovať jasný 100° výhľad na oblohu. Dá sa namontovať na záhradné ploty, balkóny, preliezačky atď.
Vlastnosti a výhody
Bezpečná konzola
- Anténu RTK je možné pevne namontovať v bezpečnej polohe pomocou skrutkového mechanizmu.
Flexibilná montáž
- Upínací držiak otvára mnoho možností montáže na vodorovné alebo zvislé prvky, ako sú záhradné ploty, balkóny, preliezačky atď.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|290 x 110 x 135