Rotačná tryska 050, 050

Plný výkon proti odolným nečistotám: nová výkonná rotačná tryska s veľkosťou 050 dosahuje až o 50 % vyšší čistiaci a plošný výkon ako jeho predchodca.

Pri max. pracovnom tlaku 180 bar/18 MPa a teplote vody 60°C, nová výkonná rotačná tryska (veľkosť 050) rozvinie svoj plný výkon. Vďaka rotačnému bodovému lúču dosahuje 10-násobný čistiaci výkon. Dosahuje tiež až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon ako jeho predchodca. Vnútorné straty energie boli minimalizované a kvalita práce sa výrazne zlepšila. S keramickou tryskou a ložiskovým krúžkom pre extrémne dlhé pracovné časy.

Vlastnosti a výhody
Až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon v porovnaní s predošlou verziou
  • Enormná úspora času.
Minimalizované straty výkonu a vylepšená kvalita prúdu
  • Vďaka vyššiemu čistiacemu účinku odstráni aj nepoddajné znečistenia.
Rotujúci bodový prúd rotačnej trysky kombinuje výhody bodového a plochého prúdu
  • Vysoká čistiaca sila pri súčasne vysokom plošnom výkone.
Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok
  • Maximálna životnosť.
Vysoký výkon čistenia
  • Rýchle odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Teplota (°C) max. 60
Veľkosť trysky ( ) 50
Pripájací závit M 18
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2