Rotačná tryska, 070/080
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85 ℃
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85 ℃
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Veľkosť trysky ( )
|70 / 80
|Pripájací závit
|M 18
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
Rotačná tryska, 070/080 náhradný diel
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