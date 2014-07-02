Rotačná tryska, 070/080

Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85 ℃

Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85 ℃

Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Veľkosť trysky ( ) 70 / 80
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rotačná tryska, 070/080 náhradný diel

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