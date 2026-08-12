Rotačná tryska, 090
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske/keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske/keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Veľkosť trysky ( )
|90
|Pripájací závit
|M 18
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
Rotačná tryska, 090 náhradný diel
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