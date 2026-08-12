Rotačná tryska, 090

Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske/keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.

Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd – 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske/keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Veľkosť trysky ( ) 90
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rotačná tryska, 090 náhradný diel

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