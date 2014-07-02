Rotačná tryska, 100
Tryska na nečistoty - 10 -násobný čistiaci výkon. Maximálny pracovný čas vďaka keramickej tryske/ložiskovému krúžku. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C.
Tryska na nečistoty - 10 -násobný čistiaci výkon. Maximálny pracovný čas vďaka keramickej tryske/ložiskovému krúžku. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Veľkosť trysky ( )
|100
|Pripájací závit
|M 18
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
Rotačná tryska, 100 náhradný diel
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