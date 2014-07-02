Rotačná tryska, 100

Tryska na nečistoty - 10 -násobný čistiaci výkon. Maximálny pracovný čas vďaka keramickej tryske/ložiskovému krúžku. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C.

Tryska na nečistoty - 10 -násobný čistiaci výkon. Maximálny pracovný čas vďaka keramickej tryske/ložiskovému krúžku. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Veľkosť trysky ( ) 100
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rotačná tryska, 100 náhradný diel

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