Rotačná tryska, 120

Maximálny výkon pri odstraňovaní povrchový nánosov vďaka rotujúcemu bodovému prúdu.

Rotačná tryska na nečistoty s rotujúcim prúdom ponúka 10 -krát lepší čistiaci výkon. Keramická tryska a ložiskový krúžok pre dlhú životnosť. Ďalšie údaje: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 ° C.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Veľkosť trysky ( ) 120
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rotačná tryska, 120 náhradný diel

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