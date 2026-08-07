Rotačná tryska, malá, 040
S rotujúcim bodovým prúdom pre lepší výkon: nová rotačná tryska Performance s veľkosťou trysky 040 dosahuje až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako jej predchodkyňa.
Minimálne vnútorné straty výkonu a maximálna kvalita prúdu charakterizujú novú rotačnú trysku Performance (veľkosť trysky 040) – a umožňujú až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon ako pri predchádzajúcom modeli. Vďaka rotujúcemu bodovému prúdu dosahuje pri pracovnom tlaku max. 180 bar/18 MPa a teplote vody do 60 °C 10-násobnú čistiacu silu v porovnaní s bežnými vysokotlakovými tryskami. Okrem toho presviedča keramickou tryskou a keramickým ložiskovým krúžkom, ktoré zabezpečujú maximálnu životnosť.
Vlastnosti a výhody
Až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon v porovnaní s predošlou verziou
- Enormná úspora času.
Minimalizované straty výkonu a vylepšená kvalita prúdu
- Vďaka vyššiemu čistiacemu účinku odstráni aj nepoddajné znečistenia.
Rotujúci bodový prúd rotačnej trysky kombinuje výhody bodového a plochého prúdu
- Vysoká čistiaca sila pri súčasne vysokom plošnom výkone.
Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok
- Maximálna životnosť.
Vysoký výkon čistenia
- Rýchle odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Veľkosť trysky ( )
|40
|Veľkosť
|malá
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|90 x 57 x 57
Kompatibilné stroje
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic