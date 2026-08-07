Rotačná tryska, malá, 040

S rotujúcim bodovým prúdom pre lepší výkon: nová rotačná tryska Performance s veľkosťou trysky 040 dosahuje až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako jej predchodkyňa.

Minimálne vnútorné straty výkonu a maximálna kvalita prúdu charakterizujú novú rotačnú trysku Performance (veľkosť trysky 040) – a umožňujú až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon ako pri predchádzajúcom modeli. Vďaka rotujúcemu bodovému prúdu dosahuje pri pracovnom tlaku max. 180 bar/18 MPa a teplote vody do 60 °C 10-násobnú čistiacu silu v porovnaní s bežnými vysokotlakovými tryskami. Okrem toho presviedča keramickou tryskou a keramickým ložiskovým krúžkom, ktoré zabezpečujú maximálnu životnosť.

Vlastnosti a výhody
Až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon v porovnaní s predošlou verziou
  • Enormná úspora času.
Minimalizované straty výkonu a vylepšená kvalita prúdu
  • Vďaka vyššiemu čistiacemu účinku odstráni aj nepoddajné znečistenia.
Rotujúci bodový prúd rotačnej trysky kombinuje výhody bodového a plochého prúdu
  • Vysoká čistiaca sila pri súčasne vysokom plošnom výkone.
Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok
  • Maximálna životnosť.
Vysoký výkon čistenia
  • Rýchle odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Teplota (°C) max. 60
Veľkosť trysky ( ) 40
Veľkosť malá
Pripájací závit EASY!Lock
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 90 x 57 x 57