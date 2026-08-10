Rotačná tryska, malá, 045
Až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako pri predchádzajúcom modeli: pri novej rotačnej tryske Performance (veľkosť trysky 045) boli minimalizované straty výkonu a maximalizovaná kvalita prúdu
Silák v malej tryske: rotačná tryska Performance (veľkosť trysky 045) čistí 10-násobne intenzívnejšie ako bežné trysky – vďaka rotujúcemu bodovému prúdu vody. A v porovnaní s jej predchodkyňou podáva až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon. S max. 180 bar/18 MPa a teplotou vody 60 °C nedá šancu ani najodolnejšiemu znečisteniu. Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok zabezpečujú extrémne dlhú životnosť.
Vlastnosti a výhody
Až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon v porovnaní s predošlou verziou
- Enormná úspora času.
Minimalizované straty výkonu a vylepšená kvalita prúdu
- Vďaka vyššiemu čistiacemu účinku odstráni aj nepoddajné znečistenia.
Rotujúci bodový prúd rotačnej trysky kombinuje výhody bodového a plochého prúdu
- Vysoká čistiaca sila pri súčasne vysokom plošnom výkone.
Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok
- Maximálna životnosť.
Vysoký výkon čistenia
- Rýchle odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Veľkosť trysky ( )
|45
|Veľkosť
|malá
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3