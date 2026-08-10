Rotačná tryska, malá, 045

Až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako pri predchádzajúcom modeli: pri novej rotačnej tryske Performance (veľkosť trysky 045) boli minimalizované straty výkonu a maximalizovaná kvalita prúdu

Silák v malej tryske: rotačná tryska Performance (veľkosť trysky 045) čistí 10-násobne intenzívnejšie ako bežné trysky – vďaka rotujúcemu bodovému prúdu vody. A v porovnaní s jej predchodkyňou podáva až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon. S max. 180 bar/18 MPa a teplotou vody 60 °C nedá šancu ani najodolnejšiemu znečisteniu. Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok zabezpečujú extrémne dlhú životnosť.

Vlastnosti a výhody
Až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon v porovnaní s predošlou verziou
  • Enormná úspora času.
Minimalizované straty výkonu a vylepšená kvalita prúdu
  • Vďaka vyššiemu čistiacemu účinku odstráni aj nepoddajné znečistenia.
Rotujúci bodový prúd rotačnej trysky kombinuje výhody bodového a plochého prúdu
  • Vysoká čistiaca sila pri súčasne vysokom plošnom výkone.
Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok
  • Maximálna životnosť.
Vysoký výkon čistenia
  • Rýchle odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 180
Tlak (bar) max. 180
Teplota (°C) max. 60
Veľkosť trysky ( ) 45
Veľkosť malá
Pripájací závit EASY!Lock
Farba Antracitová
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3