Rotačná tryska na čistenie potrubí
Rotačná tryska na čistenie potrubí s 360° čistiacim účinkom na preventívne údržbové čistenie potrubí, odtokov a zvodov. S prípojkou R1/8" na montáž na hadicu na čistenie potrubia.
Rotačná tryska na čistenie potrubí je ideálna na ekologické a preventívne údržbové čistenie potrubí, odtokov a zvodov. Jeho 360° čistiaci systém účinne odstraňuje usadeniny z celého vnútra potrubia. K blokádam nikdy ani nedôjde. Tvar trysky je optimalizovaný tak, aby v mieste, kde sa pripájajú k vysokotlakovej hadici, neboli žiadne hrebene. Tým sa minimalizuje riziko zachytenia trysky v potrubí. Vhodné na montáž na súpravy na čistenie potrubí PC 20, PC 15 a PC 7.5 a na použitie so všetkými tlakovými čističmi Kärcher tried K 2 až K 7.
Vlastnosti a výhody
Rotačné vysokotlakové trysky360° čistiaci účinok na celú vnútornú stranu potrubia. Preventívne údržbové čistenie, aby sa zabránilo upchatiu.
Optimalizovaný tvar tryskyPripojenie k hadici bez hrebeňa minimalizuje riziko zachytenia trysky v potrubí. Kompaktný dizajn pre maximálnu voľnosť pohybu.
Intenzívne čistenie vysokým tlakomEfektívne a rýchle uvoľnenie upchatia potrubia.
Vyrobené z odolnej mosadze a nehrdzavejúcej ocele
- Dlhá životnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|27 x 15 x 15
Oblasti využitia
- Potrubie
- Zvody
- Kanalizácie