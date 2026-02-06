Rotačná tryska na čistenie potrubí

Rotačná tryska na čistenie potrubí s 360° čistiacim účinkom na preventívne údržbové čistenie potrubí, odtokov a zvodov. S prípojkou R1/8" na montáž na hadicu na čistenie potrubia.

Rotačná tryska na čistenie potrubí je ideálna na ekologické a preventívne údržbové čistenie potrubí, odtokov a zvodov. Jeho 360° čistiaci systém účinne odstraňuje usadeniny z celého vnútra potrubia. K blokádam nikdy ani nedôjde. Tvar trysky je optimalizovaný tak, aby v mieste, kde sa pripájajú k vysokotlakovej hadici, neboli žiadne hrebene. Tým sa minimalizuje riziko zachytenia trysky v potrubí. Vhodné na montáž na súpravy na čistenie potrubí PC 20, PC 15 a PC 7.5 a na použitie so všetkými tlakovými čističmi Kärcher tried K 2 až K 7.

Vlastnosti a výhody
Rotačná tryska na čistenie potrubí: Rotačné vysokotlakové trysky
Rotačné vysokotlakové trysky
360° čistiaci účinok na celú vnútornú stranu potrubia. Preventívne údržbové čistenie, aby sa zabránilo upchatiu.
Rotačná tryska na čistenie potrubí: Optimalizovaný tvar trysky
Optimalizovaný tvar trysky
Pripojenie k hadici bez hrebeňa minimalizuje riziko zachytenia trysky v potrubí. Kompaktný dizajn pre maximálnu voľnosť pohybu.
Rotačná tryska na čistenie potrubí: Intenzívne čistenie vysokým tlakom
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
Efektívne a rýchle uvoľnenie upchatia potrubia.
Vyrobené z odolnej mosadze a nehrdzavejúcej ocele
  • Dlhá životnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Rozmery (d x š x v) (mm) 27 x 15 x 15
Oblasti využitia
  • Potrubie
  • Zvody
  • Kanalizácie