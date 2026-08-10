Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/090
Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu.
Inovatívna výkonná rotačná tryska na čistenie potrubí (Ø 30 mm) kombinuje výhody rotačnej trysky s vlastnosťami trysiek na čistenie potrubí. Rotujúci bodový prúd dýzy rotora je nasmerovaný dopredu a odstraňuje aj tie najodolnejšie nečistoty. Tri prúdy, ktoré sú nasmerované dozadu pod uhlom 30 °, poskytujú potrebný posuv a zabezpečujú pohodlnú manipuláciu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer (mm)
|30
|Veľkosť trysky ( )
|90
|Závit
|R 1/8"
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
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Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/090 náhradný diel
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