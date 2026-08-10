Rotačná tryska TR 028, malá, 028
Plný výkon proti odolným nečistotám: nová výkonná rotačná tryska s veľkosťou trysky 028 dosahuje až o 50 % vyšší čistiaci a plošný výkon ako jeho predchodca.
Pri max. pracovnom tlaku 180 bar/18 MPa a teplote vody 60°C, nová výkonná rotačná tryska (veľkosť trysky 028) rozvinie svoj plný výkon. Vďaka rotačnému bodovému lúču dosahuje 10-násobný čistiaci výkon. Dosahuje tiež až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon ako jeho predchodca. Vnútorné straty energie boli minimalizované a kvalita striekania sa výrazne zlepšila. S keramickou tryskou a ložiskovým krúžkom pre extrémne dlhé pracovné časy.
Vlastnosti a výhody
Až o 50 percent vyšší čistiaci a plošný výkon v porovnaní s predošlou verziou
- Enormná úspora času.
Minimalizované straty výkonu a vylepšená kvalita prúdu
- Vďaka vyššiemu čistiacemu účinku odstráni aj nepoddajné znečistenia.
Rotujúci bodový prúd rotačnej trysky kombinuje výhody bodového a plochého prúdu
- Vysoká čistiaca sila pri súčasne vysokom plošnom výkone.
Keramická tryska a keramický ložiskový krúžok
- Maximálna životnosť.
Vysoký výkon čistenia
- Rýchle odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|180
|Tlak (bar)
|max. 180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Veľkosť trysky ( )
|28
|Veľkosť
|malá
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|90 x 57 x 57