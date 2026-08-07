Rotačná tryska, veľká, 040
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske a keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 ℃.
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske a keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 ℃.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Veľkosť trysky ( )
|40
|Veľkosť
|veľká
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
Kompatibilné stroje
- HD 7/17 M Plus
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/15 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M Cage
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 M St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/17 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/18-4 M Classic