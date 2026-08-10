Rotačná tryska, veľká, 070/080
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 ℃.
Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 ℃.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|300
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Veľkosť trysky ( )
|70 / 80
|Veľkosť
|veľká
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
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Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M