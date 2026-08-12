Rotačná tryska, veľká, 100

Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 ℃.

Rotačná tryska – rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickému ložiskovému krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 ℃.

Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 300
Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Veľkosť trysky ( ) 100
Veľkosť veľká
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5