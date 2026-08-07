Rotačná tryska Vibrasoft 050, 050

Rotačná tryska Vibrasoft s rotujúcim prúdom pre desaťkrát vyšší čistiaci výkon. Odolná keramická tryska. Znižuje vibrácie až o 30% pre maximálnu ergonómiu.

Špecifikácie

Technické údaje

Tlak (bar) max. 300
Teplota (°C) max. 85
Veľkosť trysky ( ) 50
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5

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