Rotačná tryska Vibrasoft 050, 050
Rotačná tryska Vibrasoft s rotujúcim prúdom pre desaťkrát vyšší čistiaci výkon. Odolná keramická tryska. Znižuje vibrácie až o 30% pre maximálnu ergonómiu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Tlak (bar)
|max. 300
|Teplota (°C)
|max. 85
|Veľkosť trysky ( )
|50
|Pripájací závit
|EASY!Lock
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
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Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
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- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
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- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
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- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G