Rotačné trysky (fréza na špinu)

Kärcher Rotačná tryska, malá

Rotačná tryska, malá

Zobraziť produkty
Kärcher Rotačná tryska, veľká

Rotačná tryska, veľká

Zobraziť produkty
Kärcher Rotary nozzle classic

Rotary nozzle classic

Zobraziť produkty