Rotujúca tryska na čistenie potrubia 050

Rotujúca tryska na čistenie potrubia so štyrmi rotujúcimi prúdmi a vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. S pripojením R 1/8 ".

Otočná tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Tryska má štyri rotačné trysky na ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Trysky sú usporiadané tak, aby sa dýza a hadica mohli voľne pohybovať potrubím. S prípojkou R 1/8 "na pripojenie k hadici na čistenie potrubí.

Vlastnosti a výhody
So štyrmi bočnými prúdmi rotuje tryska okolo vlastnej osi
  • Absolútne rovnomerné čistenie.
Prípojka: 1/8"
  • Sú kompatibilné s hadicami na čistenie potrubia.
Kompaktná konštrukcia s vonkajším priemerom 16 mm
  • Ideálna manipulácia pri čistení potrubia, prekoná aj zúžené miesta.
Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 16
Veľkosť trysky ( ) 50
Závit R 1/8"
Kompatibilné stroje