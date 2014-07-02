Rotujúca umývacia kefa pre prístroje > 800 l/h
Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu z všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|900 - 1300
|Materiál
|Nylon
|Pripájací závit
|M 18
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
Rotujúca umývacia kefa pre prístroje > 800 l/h náhradný diel
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