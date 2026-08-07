Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 1000 l/h, nylonové štetiny

Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).

Vlastnosti a výhody
Rotujúca umývacia kefa poháňaná vodou
  • Nie je potrebný prídavný motor na pohon kief.
  • Kompaktná a ľahká konštrukcia.
Nylónové štetiny
  • Chránia sa povrchové plochy.
Vysoký mechanický čistiaci výkon vďaka rotácii
  • Veľmi dobrý čistiaci výkon.
  • Kratší čas čistenia v porovnaní so štandardnými umývacími kefami.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 500 - 1000
Materiál Nylon
Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 300 x 200 x 100
Kompatibilné stroje
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 1000 l/h, nylonové štetiny náhradný diel

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