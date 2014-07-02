Rotujúca umývacia kefa pre stroje >800 l/h

Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 900 - 1300
Materiál Prírodné vlasy
Pripájací závit M 18
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rotujúca umývacia kefa pre stroje >800 l/h náhradný diel

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