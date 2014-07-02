Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny
Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).
Vlastnosti a výhody
Rotujúca umývacia kefa poháňaná vodou
- Nie je potrebný prídavný motor na pohon kief.
- Kompaktná a ľahká konštrukcia.
Upevnenie na pracovnom nadstavci (prípojka M18x1,5)
- Jednoduchý a stabilný.
Nylónové štetiny
- Chránia sa povrchové plochy.
Vysoký mechanický čistiaci výkon vďaka rotácii
- Veľmi dobrý čistiaci výkon.
- Kratší čas čistenia v porovnaní so štandardnými umývacími kefami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|500 - 800
|Materiál
|Nylon
|Pripájací závit
|M 18
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny náhradný diel
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