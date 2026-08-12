Rýchlonabíjačka

Minimalizuje čas zastavenia: náhradná rýchlonabíjačka pre akumulátorové čističe okien WV 6 a WV 7 zaručuje, že čistenie okien môže pokračovať s minimálnym prerušením.

S náhradnou rýchlonabíjačkou sa akumulátorové čističe na okná Kärcher WV 6 a WV 7 nabijú takmer okamžite.

Vlastnosti a výhody
Vhodné pre WV 6 a WV 7
  • Rýchlonabíjačka je príslušenstvo určené pre WV 6.
Rýchle nabitie batérie
  • Zariadenie je opäť rýchlo pripravené na použitie.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 29 x 122 x 114