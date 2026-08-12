Rýchlonabíjačka
Minimalizuje čas zastavenia: náhradná rýchlonabíjačka pre akumulátorové čističe okien WV 6 a WV 7 zaručuje, že čistenie okien môže pokračovať s minimálnym prerušením.
S náhradnou rýchlonabíjačkou sa akumulátorové čističe na okná Kärcher WV 6 a WV 7 nabijú takmer okamžite.
Vlastnosti a výhody
Vhodné pre WV 6 a WV 7
- Rýchlonabíjačka je príslušenstvo určené pre WV 6.
Rýchle nabitie batérie
- Zariadenie je opäť rýchlo pripravené na použitie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|29 x 122 x 114