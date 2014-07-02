Sací štetec DN 35
Otočný sací štetec (DN 35) s kvalitnými štetinami z umelého vlasu. Rozmery štetín: 70 × 45 mm.
Vďaka otočnému saciemu štetcu s priemerom DN 35 značky Kärcher je možné uhol sklonu kefy prispôsobiť čistenej ploche. Tento sací štetec s kvalitnými štetinami z umelého vlasu týmto rozširuje oblasť využitia vysávača a zlepšuje výsledok vysávania. Ideálne sa hodí napríklad na čistenie nábytku, obkladov z dreva alebo prírodného kameňa alebo okrajových líšt, ako aj prístrojov v interiéri áut.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Šírka (mm)
|70
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|115 x 50 x 70
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Kompatibilné stroje
- Batohový batériový vysávač BVL 5/1 Bp Pack
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
- Batohový vysávač BVL 3/1 Bp Pack
- CV 30/1
- CV 38/1
- CV 48/2 Adv
- Mokro-suchý vysávač NT 27/1
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Tact Bs
- Mokro-suchý vysávač NT 35/1 Tact Te M