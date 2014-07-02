Sací štetec DN 35

Otočný sací štetec (DN 35) s kvalitnými štetinami z umelého vlasu. Rozmery štetín: 70 × 45 mm.

Vďaka otočnému saciemu štetcu s priemerom DN 35 značky Kärcher je možné uhol sklonu kefy prispôsobiť čistenej ploche. Tento sací štetec s kvalitnými štetinami z umelého vlasu týmto rozširuje oblasť využitia vysávača a zlepšuje výsledok vysávania. Ideálne sa hodí napríklad na čistenie nábytku, obkladov z dreva alebo prírodného kameňa alebo okrajových líšt, ako aj prístrojov v interiéri áut.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer (mm) 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Šírka (mm) 70
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 115 x 50 x 70

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