Sacia hadica 2,5 m DN 35

2,5 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35

Sacia hadica v nominálnej šírke DN 35 je ideálna na použitie s mokrými a suchými vysávačmi od Kärcher. Hadica 2,5 m sa pripája k zariadeniu bajonetovým pripojením 2.0 a k príslušenstvu klipovým pripojením 2.0. Obe pripojenia 2.0 sú kompatibilné s vysávačmi od modelového roku 2017.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 2,5
Štandardný priemer ( ) ID 35
Model Štandard
Pripojenie na strane príslušenstva¹⁾ Klip 2.0
Pripojenie na strane stroja²⁾ Bajonet 2.0
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 430 x 380 x 90
Sacia hadica 2,5 m DN 35 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher