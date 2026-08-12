Sacia hadica 2,5 m DN 35
2,5 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35
Sacia hadica v nominálnej šírke DN 35 je ideálna na použitie s mokrými a suchými vysávačmi od Kärcher. Hadica 2,5 m sa pripája k zariadeniu bajonetovým pripojením 2.0 a k príslušenstvu klipovým pripojením 2.0. Obe pripojenia 2.0 sú kompatibilné s vysávačmi od modelového roku 2017.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|2,5
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Model
|Štandard
|Pripojenie na strane príslušenstva¹⁾
|Klip 2.0
|Pripojenie na strane stroja²⁾
|Bajonet 2.0
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|430 x 380 x 90
Kompatibilné stroje
Sacia hadica 2,5 m DN 35 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher