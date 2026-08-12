Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m
Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35
Elektricky vodivá sacia hadica v nominálnej šírke DN 35 je ideálna na použitie s vysávačmi na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Hadica 2,5 m sa pripája k zariadeniu bajonetovým pripojením 2.0 a k príslušenstvu klipovým pripojením 2.0. Obe pripojenia 2.0 sú kompatibilné s vysávačmi od modelového roku 2017.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|2,5
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Model
|Elektricky vodivá
|Pripojenie na strane príslušenstva¹⁾
|Klip 2.0
|Pripojenie na strane stroja²⁾
|Bajonet 2.0
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|420 x 370 x 90
Kompatibilné stroje
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te H
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Ap Te M
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Adv L
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te Basic M
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te H ACD
- Mokro-suchý vysávač NT 30/1 Tact Te L