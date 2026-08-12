Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m

Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35

Elektricky vodivá sacia hadica v nominálnej šírke DN 35 je ideálna na použitie s vysávačmi na mokré a suché vysávanie od Kärcher. Hadica 2,5 m sa pripája k zariadeniu bajonetovým pripojením 2.0 a k príslušenstvu klipovým pripojením 2.0. Obe pripojenia 2.0 sú kompatibilné s vysávačmi od modelového roku 2017.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 2,5
Štandardný priemer ( ) ID 35
Model Elektricky vodivá
Pripojenie na strane príslušenstva¹⁾ Klip 2.0
Pripojenie na strane stroja²⁾ Bajonet 2.0
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 420 x 370 x 90