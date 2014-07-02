Sacia hadica, metrový tovar, 1", 25m

Špirálová hadica odolná voči vákuu ako metrový tovar na individuálne prispôsobenie dĺžky a pre pripojenie ponorných, záhradných a ponorných tlakových čerpadiel ako aj domácich vodární a vodných automatov.

Špirálová hadica odolná voči vákuu ako metrový tovar s priemerom 1" a celkovou dĺžkou 25m na prepravu a nasávanie vody. Hadica sa dá odstrihnúť na individuálne potrebnú dĺžku. V kombinácii s prípojkami a sacími filtrami Kärcher sa môže využiť ako individuálna sacia súprava. Ideálne sa hodí na pripojenie na ponorné, záhradné a tlakové ponorné čerpadlá, ako aj na prívod vody pomocou domácich vodných automatov a domácich vodární.

Vlastnosti a výhody
Metrový tovar
  • Dĺžky hadíc sa dajú individuálne nastrihať. V kombinácii s prípojkami a sacími filtrami sa dajú použiť ako individuálna hadicová súprava.
Špirálová hadica odolná voči vákuu
  • Flexibilná hadica na prečerpávanie a nasávanie vody
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 25
Priemer 1″
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 5,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 470 x 470 x 200
Oblasti využitia
  • Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.