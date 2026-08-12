Sacia hadica na suché a mokro-suché vysávanie DN 35

Flexibilná a pevná sacia hadica s dlhou životnosťou s novým klipovým uzáverom. Hodí sa hlavne pre naše suché vysávače.  Dĺžka 2 m. Priemer: DN 35.

Sacia hadica v menovitej šírke DN 35 je ideálna na použitie s vysávačmi na suché vysávanie od Kärcher. Hadica s dĺžkou 2 m sa pripája k zariadeniu pomocou zacvakávacieho uzáveru a k príslušenstvu sa pripája pomocou spony 2.0. Ten je kompatibilný s vysávačmi od modelového roku 2017.

Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 2
Štandardný priemer ( ) ID 35
Model Štandard
Pripojenie na strane príslušenstva¹⁾ Klip 2.0
Pripojenie na strane stroja²⁾ Click spona
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 460 x 360 x 90

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