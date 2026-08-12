Sacia hadica na suché a mokro-suché vysávanie DN 35
Flexibilná a pevná sacia hadica s dlhou životnosťou s novým klipovým uzáverom. Hodí sa hlavne pre naše suché vysávače. Dĺžka 2 m. Priemer: DN 35.
Sacia hadica v menovitej šírke DN 35 je ideálna na použitie s vysávačmi na suché vysávanie od Kärcher. Hadica s dĺžkou 2 m sa pripája k zariadeniu pomocou zacvakávacieho uzáveru a k príslušenstvu sa pripája pomocou spony 2.0. Ten je kompatibilný s vysávačmi od modelového roku 2017.
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|2
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Model
|Štandard
|Pripojenie na strane príslušenstva¹⁾
|Klip 2.0
|Pripojenie na strane stroja²⁾
|Click spona
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|460 x 360 x 90
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