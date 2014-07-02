Sacia trubica, DN 32, 500 mm, kovová
Sacia trubica z čiernej ocele je vhodná pre suché vysávače od Kärcher, šírka DN 32, dĺžka 500 mm. Vhodná pre BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1.
Kovová sacia trubica (DN 32, dĺžka 0,5 m) s čiernym plastovým poťahom, vhodná ako predĺženie napr. pre vysávanie stropov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 32
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Materiál
|Oceľ
|Dĺžka (mm)
|500
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|500 x 32 x 32
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