Sacia trubica, DN 32, 500 mm, kovová

Sacia trubica z čiernej ocele je vhodná pre suché vysávače od Kärcher, šírka DN 32, dĺžka 500 mm. Vhodná pre BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1.

Kovová sacia trubica (DN 32, dĺžka 0,5 m) s čiernym plastovým poťahom, vhodná ako predĺženie napr. pre vysávanie stropov.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 32
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Materiál Oceľ
Dĺžka (mm) 500
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 500 x 32 x 32

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