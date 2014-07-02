Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná

Sacia trubica z pochrómovanej ocele (DN 35, dĺžka 505 mm) je vhodná pre mokré a suché vysávače od Kärcher. 1 kus. Vhodná pre NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV.

Pochrómovaná kovová sacia trubica (DN 35, 505 mm), štandard pre prakticky všetky jednomotorové priemyselné NT vysávače.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Materiál Oceľ, chrómované
Dĺžka (mm) 505
Farba strieborná
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 505 x 39 x 39

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