Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 505 mm, plast

Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov trubíc vyrobených z vysokokvalitného plastu (každá DN 35 a 505 mm). Sada je vhodná pre ručný ručný vysávač HV 1/1 Bp, ako aj vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher - NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L.

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Materiál Plast
Dĺžka (mm) 505
Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 502 x 80 x 40

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