Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 505 mm, plast
Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov trubíc vyrobených z vysokokvalitného plastu (každá DN 35 a 505 mm). Sada je vhodná pre ručný ručný vysávač HV 1/1 Bp, ako aj vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher - NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L.
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Materiál
|Plast
|Dĺžka (mm)
|505
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|502 x 80 x 40
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