Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ

Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá s priemerom DN 35 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact).

Špecifikácie

Technické údaje

Štandardný priemer ( ) ID 35
Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Materiál nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka (mm) 550
Farba strieborná
Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 551 x 80 x 39

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