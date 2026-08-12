Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ
Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá s priemerom DN 35 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact).
Špecifikácie
Technické údaje
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Materiál
|nehrdzavejúca oceľ
|Dĺžka (mm)
|550
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|551 x 80 x 39
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