Sada autopríslušenstva
So súpravou autopríslušenstva pre model VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily a vyčistíte interiéry vozidiel v okamihu.
Optimálne čistenie interiéru vozidla so špeciálnou sadou autopríslušenstva pre zariadenia VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily a VC 7 Cordless yourMax. Široká hubica na čalúnenie umožňuje rýchle a efektívne čistenie čalúnenia a sedadiel v aute. Flexibilná predlžovacia hadica je ideálna na čistenie miest, ktoré sú ťažko prístupné, ako sú medzery, a dlhá a flexibilná štrbinová hubica sa dostane aj do stiesnených priestorov.
Vlastnosti a výhody
Široká hubica na čalúnenie
- Rýchlo a efektívne čistí aj väčšie plochy.
Flexibilná štrbinová hubica
- Flexibilná štrbinová hubica tiež umožňuje čistenie úzkych oblastí.
Flexibilná predlžovacia hadica
- S predlžovacou hadicou sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Interiér vozidla
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Autosedadlá