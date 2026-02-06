Sada autopríslušenstva

So súpravou autopríslušenstva pre model VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily a vyčistíte interiéry vozidiel v okamihu.

Optimálne čistenie interiéru vozidla so špeciálnou sadou autopríslušenstva pre zariadenia VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily a VC 7 Cordless yourMax. Široká hubica na čalúnenie umožňuje rýchle a efektívne čistenie čalúnenia a sedadiel v aute. Flexibilná predlžovacia hadica je ideálna na čistenie miest, ktoré sú ťažko prístupné, ako sú medzery, a dlhá a flexibilná štrbinová hubica sa dostane aj do stiesnených priestorov.

Vlastnosti a výhody
Široká hubica na čalúnenie
  • Rýchlo a efektívne čistí aj väčšie plochy.
Flexibilná štrbinová hubica
  • Flexibilná štrbinová hubica tiež umožňuje čistenie úzkych oblastí.
Flexibilná predlžovacia hadica
  • S predlžovacou hadicou sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Oblasti využitia
  • Interiér vozidla
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Autosedadlá