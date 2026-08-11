Sada bočných kief pre RCV 2
Pre optimálne výsledky čistenia: sada s dvoma kvalitnými bočnými kefami pre robotický vysávač RCV 2.
Sada obsahuje dve bočné kefy pre robotický vysávač RCV 2. Keď zariadenie vykonáva čistiacu úlohu, vysokokvalitná bočná kefa zaisťuje optimálne výsledky čistenia na všetkých tvrdých podlahách, ako sú dlaždice, laminát, drevené podlahy, PVC alebo linoleum, najmä v rohoch a pozdĺž okrajov. Výmena bočných kief je mimoriadne jednoduchá vďaka zacvaknutiu bez použitia náradia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|131 x 131 x 33